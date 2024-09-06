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Гаубицу ВСУ в Курской области сожгли «Ланцетом»

На кадрах можно увидеть момент взрыва и пожар.
2024-09-06 18:42:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Момент уничтожения «Ланцетом» буксируемой гаубицы ВСУ в Курской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

Ночью в Курской области во время разведки бойцы группировки войск «Север» обнаружили движение грузовика с буксируемой гаубицей ВСУ.

После анализа данных группировка приняла решение о нанесении удара по артиллерии противника с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В результате прямого попадания российские войска уничтожили гаубицу ВСУ. После удара прогремел взрыв и начался пожар.

Ранее «Ланцетом» бойцы ВС РФ поразили БТР ВСУ в Курской области. После атаки по противнику дроном-камикадзе бронетранспортер загорелся.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.

#Минобороны #ВСУ #спецоперация #ланцет #СВО #Группировка войск Север
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