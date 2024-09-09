Не менее пяти сирийцев погибли при авианалете ЦАХАЛ на провинцию Хама

В сирийской провинции Хама из-за авианалетов израильских истребителей погибли по меньшей мере пять человек. Кроме того, 19 граждан получили ранения. О жертвах нападения израильской армии сообщило местное агентство SANA со ссылкой на местные власти.

По их информации, большая часть пострадавших из города Масьяф. Погибшие умерли от полученных ранений. Также несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

«Израильская агрессия привела к гибели пяти мирных жителей и ранениям 19 человек, некоторые из которых пребывают в критическом состоянии», - указали журналисты.

От авиаударов пострадала и главная дорога Масьяф и Вади эль-Оюн, а в районе Хайр-Аббас вспыхнул пожар, пожарные команды уже борются с огнем.

В ночь на понедельник, 9 сентября, ВВС Израиля нанесли удары практически по всей Сирии. Уточняется, что под обстрел Армии обороны еврейского государства попали столица Дамаск, а также Тартус, Хомс и Хама.

Пользователи Сети заявили о 15 выпущенных ракетах по различным целям в сирийской столице и другим населенным пунктам, большая часть из которых упала. На размещенных кадрах видно, что вокруг темно и лежат обломки камней и мусора.