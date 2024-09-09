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Ракетные корабли «Град» и «Наро-Фоминск» впервые вышли в Ладожское озеро

Моряки этих малых ракетных кораблей примут участие в стратегических учениях «Океан-2024».
Игнат Далакян Никита Гольдин 2024-09-09 21:03:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ладожское озеро впервые в истории зашли малые ракетные корабли. Их путь из Кронштадта через исторический центр Петербурга, в первую очередь, сложнейшая лоцманская работа, и лишь во вторую - крайне эффектное зрелище. Моряки «Града» и «Наро-Фоминска» примут участие в стратегических учениях «Океан-2024».

Два малых ракетных корабля покидают порт Кронштадта. На суше подняты два сигнальных флага «Счастливого плавания» - это морская традиция. Кораблям предстоит пройти по Неве, встречая на пути отмели, пороги и так называемые колени - это резкие изгибы, в которых военным кораблям придется выполнить сложный маневр, чтобы вписаться в поворот. Цель - выйти в Ладожское озеро и выполнить поставленную задачу.

Корабли хоть и называются малыми, но ширина каждого 11 метров, а длина - 74. Маневрировать хоть и в освещенных, но тесных речных водах - задача непростая. Вообще экипажи «Града» и «Наро-Фоминска» можно назвать своего рода первопроходцами. Корабли таких габаритов еще никогда за всю историю не заходили в Ладожское озеро.

«До этого корабли такого типа и проектов буксировались при помощи буксиров, поэтому это был первый опыт. Сложность в том, что в Неве достаточно много порогов, бурное течение и это нужно все учитывать», - объяснил командир штурманской боевой части Руслан Ачылов.

Основная задача военных кораблей проекта «Буян-М» охрана и защита экономической зоны во внутренних водах государства. Благодаря особенностям конструкции они могут похвастаться маневренностью не только на морских просторах, но и в мелководных реках с сильным течением. Дело в том, что вместо гребного винта здесь установлен водометный движитель. Это как водяной насос только под действием реактивной тяги. Воду с огромной силой выталкивает наружу, а корабль идет по заданному курсу.

«Помещение энергетики и живучести корабля - это помещение является сердцем корабля. Отсюда производится управление общекорабельными системами, подача питания и выработка электроэнергии, а также - самое главное - управление четырьмя двигателями заказа», - рассказал командир электромеханической боевой части Иван Ненашев.

На борту серьезное вооружение. То, что уже успело себя заявить - высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Калибр», шестиствольные артиллерийские установки «Дуэт». А также пулеметы и пусковые установки корабельного комплекса «Гибка» для отражения атак противника, как с воды, так и с воздуха.

Малые ракетные корабли выходят на Ладогу. Состояние боевой готовности экипажей повышенное. Стратегический потенциал в том, что эта пара может совершить переход из Ладожского озера в Онежское. И через Беломорканал в акваторию Северного Ледовитого океана. Это позволит объединять для совместных действий силы двух флотов: Северного и Балтийского.

Ранее учения «Океан-2024» анонсировал Сергей Шойгу. По его словам, организация боевой учебы позволит обеспечить выполнение задач по защите национальных интересов и оперативную реакцию на изменения военно-политической обстановки.

#в стране и мире #ВМФ #учения #корабли #ладожское озеро #Малые ракетные корабли #Океан-2024
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