Россия и Узбекистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино

Россия и Узбекистан будут развивать свое сотрудничество в сфере кинопроизводства. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Этот вопрос был поставлен на пятом заседании Совместной комиссии по культуре, было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Одно из главных направлений нашей работы - кино. Важным событием стало подписание межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Активно готовимся к участию в XVI Международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового Пути"», - написала она в своем официальном телеграм-канале.

Любимова рассказала о планах на создание Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии.

Министр заключила, что Россия очень надеется на поддержку со стороны Узбекистана.

Ранее в Москве встретились делегации Министерств обороны России и Узбекистана, где также обсуждалось сотрудничество.