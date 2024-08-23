В Москве прошла встреча делегаций МО России и Узбекистана

Рабочая встреча делегаций оборонных ведомств России и Узбекистана состоялась в российской столице, сообщает Министерство обороны РФ у себя в Телеграм-канале.

«В Москве прошла рабочая встреча делегаций Минобороны России и Министерства обороны Республики Узбекистан», - говорится в сообщении.

В ходе совместной работы речь шла о сотрудничестве в военной области, уточняет российское оборонное ведомства.

Накануне Минобороны сообщило о встрече замглавы ведомства Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином. Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.