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В Москве прошла встреча делегаций МО России и Узбекистана

Стороны обсудили сотрудничество в военной области.
2024-08-23 12:31:44
© Фото: Минобороны России

Рабочая встреча делегаций оборонных ведомств России и Узбекистана состоялась в российской столице, сообщает Министерство обороны РФ у себя в Телеграм-канале.

«В Москве прошла рабочая встреча делегаций Минобороны России и Министерства обороны Республики Узбекистан», - говорится в сообщении.

В ходе совместной работы речь шла о сотрудничестве в военной области, уточняет российское оборонное ведомства.

Накануне Минобороны сообщило о встрече замглавы ведомства Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином. Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РФ #Узбекистан #МО РФ
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