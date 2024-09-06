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Атмосферу реального боя воссоздали при подготовке на полигоне МВО

На одном из полигонов Московского военного округа организован цикл подготовки граждан, прибывших на военную службу по контракту.
2024-09-06 12:19:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На полигоне Московского военного округа военнослужащие прошли обучающий курс перед выполнением задач в зоне проведения спецоперации. Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры с тренировкой российских бойцов, заключивших контракт с ведомством. Условия подготовки были максимально приближены к боевым.

В описании к видео сказано, что перед допуском к занятиям контрактников проверили на профпригодность и снабдили необходимым обмундированием и экипировкой. На полигоне бойцы научились обращаться со стрелковым оружием, в том числе гранатометами, инженерными боеприпасами, а также оказывать помощь получившим ранение сослуживцам.

Инструкторы с боевым опытом в зоне СВО показали, как управлять FPV-дронами. Программа включала в себя теоретическую часть, обучение на симуляторах и на площадках, где операторы отрабатывали навыки на практике. В ходе занятий каждое упражнение оттачивалось до автоматизма.

Питаются военнослужащие в стационарной столовой полигона, которая представляет собой капитальное заглубленное железобетонное сооружение. В жаркую погоду дополнительно доставляют воду. У специалистов службы МТО все подготовлено, чтобы каждый боец был накормлен вкусной едой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #подготовка #МО РФ #мво
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