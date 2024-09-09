Немецкая экономика переживает стагнацию из-за острой нехватки газа для удовлетворения всех необходимых потребностей, в том числе и в индустрии. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

По словам эксперта, несмотря на то, что Берлин нашел новый источник природных ресурсов, этого все равно недостаточно в условиях развития индустриализации в стране. А самым оптимальным вариантом для Германии было получение газа через «Северные потоки», которые являлись символом российско-германского партнерства, а также были основой индустриального могущества страны.

«Кроме того, из-за санкций цены на газ резко поднимались, но теперь они стабилизировались из-за отсутствия спроса на него. Из-за этого участились случаи обсуждения вопроса расследования подрыва "Северных потоков". На этом самом фоне Шольц регулярно говорит о необходимости расследовать их подрыв», - подчеркнул Семибратов.

Кроме того, после того, как в Киеве заговорили о необходимости начать мирные переговоры, Берлин также начал делать подобные заявления. Однако, по мнению историка, все эти заявления делаются для создания информационного шума, предположительно, перед очередной волной эскалации.

«Противник, говоря о мирных переговорах, не делает никакой конкретики. А когда им предлагают стамбульский документ 30 марта 2022 года, то они испаряются, показывая свою неготовность к диалогу», - подчеркнул эксперт.

Семибратов предположил также, что после подобного информационного шума будет запущена кампания по оказанию помощи Украине, потому что Россия якобы не хочет завершать конфликт.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин поможет в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».