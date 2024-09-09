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Более 60 человек погибли в результате тайфуна «Яги» в Китае и Вьетнаме

Ветер опрокинул судно во вьетнамской бухте Халонг.
Мария Зайцева 2024-09-09 21:27:08
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Во всем южно-азиатском регионе в результате тайфуна «Яги» погибли уже более 60-ти человек, многие стали жертвами оползней и ливневых паводков.

Ветер опрокидывает судна, во вьетнамской бухте Халонг оно ушло под воду за несколько минут. Сильные порывы поломали пальмы, сорвали кровли и посбивали людей с ног.

«Разрушения, вызванные тайфуном «Яги», не поддаются воображению и приводят к человеческим жертвам и повреждению имущества людей», - высказался глава департамента по управлению чрезвычайными ситуациями провинции Хайнань Пан Шаоли.

В Ханое из-за ливня на 40-ой минуте был прекращен матч между российской молодежной сборной по футболу и вьетнамской.

«Впервые такое, когда матч пришлось остановить из-за погодных условий. Я предполагал, что в этой стране такое возможно», - поделился футболист сборной России Михаил Рядно.

Ранее туристы, которые остались в Китае из-за «Яги», рассказали, что их выселили из отеля и им пришлось остаться в лобби.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что перевозчики, согласно международному праву, обязаны предоставить жилье, в случае невозможности исполнить свои обязательства по транспортировке.

#Китай #в стране и мире #тайфун #Вьетнам #Туристы #ливни #Паводки
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