Застрявшие из-за тайфуна в Китае туристы пожаловались на отсутствие жилья

Предположительный вылет застрявших из-за тайфуна «Яги» на Хайнане в Китае туристов может состояться только 11 сентября, рассказали они «Звезде».

«Турагентство предложило два варианта - уезжать в Хайкоу либо самостоятельно оплачивать новое жилье. Всю ответственность за дальнейшие вылеты несут местные авиалинии, а не наш туроператор», - поделилась туристка Ирина.

По ее словам, людям приходится оставаться в лобби отеля и они не знают, где смогут жить несколько дней до вылета.

«Информацией наши российские туроператоры просто не обладают. Все, что местные им говорят, они нам передают», - сообщил турист Михаил Потапов.

Мужчина рассказал, что должен был вылетать ночью с воскресенья на понедельник, но рейс отменили, а выезд из отеля перенесли уже трижды.

По его словам, вылеты могут начаться 11-го числа, но это только предположительная информация.

Тайфун «Яги» прошел по Китаю и Вьетнаму. Ливни из-за циклона вызвали оползни, паводки, масштабные разрушения зданий, повреждения инфраструктуры и сбои в работе аэропортов. Во Вьетнаме известно о 59 погибших, а пострадавшим на помощь отправили военных.