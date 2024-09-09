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Застрявшие из-за тайфуна в Китае туристы пожаловались на отсутствие жилья

Девушка рассказала, что людей выселили из отеля и им приходится ждать в лобби.
Мария Зайцева 2024-09-09 15:30:36
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Предположительный вылет застрявших из-за тайфуна «Яги» на Хайнане в Китае туристов может состояться только 11 сентября, рассказали они «Звезде».

«Турагентство предложило два варианта - уезжать в Хайкоу либо самостоятельно оплачивать новое жилье. Всю ответственность за дальнейшие вылеты несут местные авиалинии, а не наш туроператор», - поделилась туристка Ирина.

По ее словам, людям приходится оставаться в лобби отеля и они не знают, где смогут жить несколько дней до вылета.

«Информацией наши российские туроператоры просто не обладают. Все, что местные им говорят, они нам передают», - сообщил турист Михаил Потапов.

Мужчина рассказал, что должен был вылетать ночью с воскресенья на понедельник, но рейс отменили, а выезд из отеля перенесли уже трижды.

По его словам, вылеты могут начаться 11-го числа, но это только предположительная информация.

Тайфун «Яги» прошел по Китаю и Вьетнаму. Ливни из-за циклона вызвали оползни, паводки, масштабные разрушения зданий, повреждения инфраструктуры и сбои в работе аэропортов. Во Вьетнаме известно о 59 погибших, а пострадавшим на помощь отправили военных.

#Китай #тайфун #Туристы #Хайнань #наш эксклюзив #застряли
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