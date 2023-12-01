Шойгу анонсировал проведение стратегических учений «Океан-2024»

В следующем году запланировано проведение порядка 20 учений с привлечением подразделений иностранных государств, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил Российской Федерации состоятся в следующем году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«В рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Порядка 20 из них - с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре - в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024"», - заявил Шойгу.

По словам министра, реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов России и позволит своевременно реагировать на любые изменения военно-политической обстановки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.