Шойгу анонсировал проведение стратегических учений «Океан-2024»
Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил Российской Федерации состоятся в следующем году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«В рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Порядка 20 из них - с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре - в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024"», - заявил Шойгу.
По словам министра, реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов России и позволит своевременно реагировать на любые изменения военно-политической обстановки.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.