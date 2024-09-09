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В Госдуме заявили о повышении пенсий для некоторых категорий граждан

С 1 февраля 2025 года пенсии будут увеличены в соответствии с инфляцией за 2024 год.
Мария Зайцева 2024-09-09 18:43:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В начале 2025 года планируется повышение пенсий для некоторых категорий граждан. Об этом RT сообщил член Комитета по бюджету и налогам Государственной думы Никита Чаплин.

Он заявил, что 1 февраля будет повышение всей пенсии с учетом инфляции за 2024 год, а 1 апреля запланирована индексация страховой части пенсии.

«Когда пенсионер полностью прекратит работать, его пенсия будет пересчитана с учетом всех прошлых индексаций за восемь лет. Это приведет к значительному увеличению выплат», - объяснил Чаплин.

Член ГД высказался, что для впервые выходящих на пенсию в 2025 году предусмотрена поддержка, чтобы избежать потерь, а в отдельных случаях и увеличить ежемесячные выплаты в два раза.

Удвоение выплат коснется тех, кто получает пенсии по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности.

«Первая индексация, обычно проводимая 1 января, будет перенесена на 1 февраля и составит 4,5%, исходя из уровня инфляции за прошлый год. Второе повышение планируется на 1 апреля 2025 года», - рассказал Чаплин.

По его словам, индексация затронет как работающих, так и прекративших работать пенсионеров.

Ранее в Совете Федерации подписали закон о восстановлении индексации пенсии для пенсионеров, продолжающих рабочую деятельность.

#в стране и мире #госдума #выплаты #индексация #пенсия #повышение #2025 год
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