В Госдуме заявили о повышении пенсий для некоторых категорий граждан

В начале 2025 года планируется повышение пенсий для некоторых категорий граждан. Об этом RT сообщил член Комитета по бюджету и налогам Государственной думы Никита Чаплин.

Он заявил, что 1 февраля будет повышение всей пенсии с учетом инфляции за 2024 год, а 1 апреля запланирована индексация страховой части пенсии.

«Когда пенсионер полностью прекратит работать, его пенсия будет пересчитана с учетом всех прошлых индексаций за восемь лет. Это приведет к значительному увеличению выплат», - объяснил Чаплин.

Член ГД высказался, что для впервые выходящих на пенсию в 2025 году предусмотрена поддержка, чтобы избежать потерь, а в отдельных случаях и увеличить ежемесячные выплаты в два раза.

Удвоение выплат коснется тех, кто получает пенсии по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности.

«Первая индексация, обычно проводимая 1 января, будет перенесена на 1 февраля и составит 4,5%, исходя из уровня инфляции за прошлый год. Второе повышение планируется на 1 апреля 2025 года», - рассказал Чаплин.

По его словам, индексация затронет как работающих, так и прекративших работать пенсионеров.

Ранее в Совете Федерации подписали закон о восстановлении индексации пенсии для пенсионеров, продолжающих рабочую деятельность.