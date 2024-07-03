Совфед одобрил закон об индексации пенсии работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил закон о восстановлении индексации пенсии работающим пенсионерам начиная с 1 января 2025 года. Пенсионерам, которые продолжают трудиться, будут выплачиваться страховая пенсия и фиксированная к ней выплата.

«Мы вместе - и Госдума, и Совет Федерации - с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения», - заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию после завершения трудовой деятельности, об этом ТАСС сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Если пенсионер примет решение устроиться на работу после индексации, связанной с увольнением, то размер денежных выплат после трудоустройства не уменьшится.