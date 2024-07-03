МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Совфед одобрил закон об индексации пенсии работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам начнут выплачивать страховую пенсию и фиксированную к ней выплату с 1 января 2025 года.
Услада Дубинина 2024-07-03 14:13:06
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Совет Федерации одобрил закон о восстановлении индексации пенсии работающим пенсионерам начиная с 1 января 2025 года. Пенсионерам, которые продолжают трудиться, будут выплачиваться страховая пенсия и фиксированная к ней выплата.

«Мы вместе - и Госдума, и Совет Федерации - с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения», - заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию после завершения трудовой деятельности, об этом ТАСС сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Если пенсионер примет решение устроиться на работу после индексации, связанной с увольнением, то размер денежных выплат после трудоустройства не уменьшится.

#в стране и мире #Совет Федерации #закон #индексация #пенсия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 