Синоптик Ильин назвал даты окончания бабьего лета в Москве

На неделе с 9 по 15 сентября в Москве продолжится малооблачная погода с температурой около +25 градусов и выше. Об этом 360 рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, до 20 сентября в столице не будет сильного понижения температуры. В выходные на неделе может быть больше облаков, местами под Москвой пройдут слабые короткие дожди.

«Погоды не сделают, но, может, где-то местами отметятся», - объяснил Ильин.

Эксперт сообщил, что такое продолжительное тепло можно объяснить мощным антициклоном над европейской территорией России.

«А то у нас постоянно то азорский антициклон, то скандинавский антициклон… Давайте его назовем наш, среднерусский антициклон. Он нам делает хорошую погоду. По блату, видимо», - сказал синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о рекордной жаре в столице в выходные.