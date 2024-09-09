МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик Ильин назвал даты окончания бабьего лета в Москве

По его словам, теплая погода продлится до 20-ых чисел.
Мария Зайцева 2024-09-09 18:17:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На неделе с 9 по 15 сентября в Москве продолжится малооблачная погода с температурой около +25 градусов и выше. Об этом 360 рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, до 20 сентября в столице не будет сильного понижения температуры. В выходные на неделе может быть больше облаков, местами под Москвой пройдут слабые короткие дожди.

«Погоды не сделают, но, может, где-то местами отметятся», - объяснил Ильин.

Эксперт сообщил, что такое продолжительное тепло можно объяснить мощным антициклоном над европейской территорией России.

«А то у нас постоянно то азорский антициклон, то скандинавский антициклон… Давайте его назовем наш, среднерусский антициклон. Он нам делает хорошую погоду. По блату, видимо», - сказал синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о рекордной жаре в столице в выходные.

#Москва #в стране и мире #столица #Погода #тепло #синоптик #метеоролог #александр ильин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 