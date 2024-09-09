МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названы имена погибших пилотов при крушении самолета в Подмосковье

За штурвалом находились гендиректор компании-разработчика летательного аппарата Алексей Танцырев и летчик-испытатель Александр Иванов.
Игнат Далакян 2024-09-09 17:59:10
© Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры © Видео: ТРК «Звезда»

За штурвалом частного легкомоторного самолета, который потерпел крушение в деревне Ватулино Рузского городского округа, находился генеральный директор авиакомпании, которая разработала летательный аппарат, Алексей Танцырев. С ним на борту воздушного судна находился летчик-испытатель первого класса Александр Иванов.

Как сообщает телеканал «360», компания Танцырева разработала свой самолет-амфибию еще в 2009 году. Летательный аппарат представили на авиасалоне МАКС в Жуковском. Однако спустя семь лет фирма прекратила свое существование.

Отмечается, что у гендиректора фирмы могли остаться права на самолет. После ремонта он вместе со вторым пилотом вывел воздушное судно на проверочный полет.

Второй пилот, Александр Иванов, был летчиком-испытателем первого класса. За свою многолетнюю карьеру он успел проработать в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны имени Чкалова, Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолетостроения МАИ, а также в компании гражданской авиации. На его счету более 20 испытанных летательных аппаратов и более 3,5 тысячи часов полета.

Ранее транспортные следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. По неподтвержденным данным, причиной крушения самолета стал сбой в работе двигателя.

#Самолет #Подмосковье #крушение #Трагедия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 