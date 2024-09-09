Названы имена погибших пилотов при крушении самолета в Подмосковье

За штурвалом частного легкомоторного самолета, который потерпел крушение в деревне Ватулино Рузского городского округа, находился генеральный директор авиакомпании, которая разработала летательный аппарат, Алексей Танцырев. С ним на борту воздушного судна находился летчик-испытатель первого класса Александр Иванов.

Как сообщает телеканал «360», компания Танцырева разработала свой самолет-амфибию еще в 2009 году. Летательный аппарат представили на авиасалоне МАКС в Жуковском. Однако спустя семь лет фирма прекратила свое существование.

Отмечается, что у гендиректора фирмы могли остаться права на самолет. После ремонта он вместе со вторым пилотом вывел воздушное судно на проверочный полет.

Второй пилот, Александр Иванов, был летчиком-испытателем первого класса. За свою многолетнюю карьеру он успел проработать в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны имени Чкалова, Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолетостроения МАИ, а также в компании гражданской авиации. На его счету более 20 испытанных летательных аппаратов и более 3,5 тысячи часов полета.

Ранее транспортные следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. По неподтвержденным данным, причиной крушения самолета стал сбой в работе двигателя.