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СК РФ завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Предварительно, на борту легкомоторного самолета находились два пилота, они погибли.
Игнат Далакян 2024-09-09 15:00:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», - говорится в Telegram-канал ведомства.

Авиакатастрофа произошла в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. По предварительным данным, погибли два пилота.

На место происшествия выехали следователи. Организован комплекс мер, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

#в стране и мире #Самолет #крушение #авиакатастрофа #воздушное судно
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