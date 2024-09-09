СК РФ завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», - говорится в Telegram-канал ведомства.

Авиакатастрофа произошла в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. По предварительным данным, погибли два пилота.

На место происшествия выехали следователи. Организован комплекс мер, направленных на установление обстоятельств произошедшего.