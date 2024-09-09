МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Помогавший «Азову»* сбивать БПЛА курянин внесен в список террористов

Виталий Ревин** передал «Азову»* зенитный прожектор для обнаружения беспилотников ВС РФ.
Мария Зайцева 2024-09-09 16:50:02
© Фото: МО РФ, Globallookpress

Жителя Курска Виталия Ревина** внесли в перечень террористов и экстремистов за помощь «Азову»*. Об этом следует из данных Росфинмониторинга.

«Ревин Виталий Владимирович**, 30.07.1979 года рождения, село Горохово Коропского района Черниговской области украинской ССР», - говорится на сайте в соответствующем перечне.

Курянин передал собственноручно спроектированный зенитный прожектор, чтобы сбивать российские беспилотные летательные аппараты, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Он отправил его из Курска в Киев через Литву.

По словам задержанного, «азовцы»* заявили ему, что были довольны результатом, и попросили партию прожекторов, чтобы сбивать российские БПЛА.

Кроме того, мужчина передал организации всю техническую документацию и консультировал по сборке прожекторов, для производства которых закупал детали из Китая на собственные средства.

Ранее в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошли прения по делу 24 членов «Азова»*.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Виталий Ревин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #бпла #Курск #росфинмониторинг #прожекторы #перечень террористов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 