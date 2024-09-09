Помогавший «Азову»* сбивать БПЛА курянин внесен в список террористов

Жителя Курска Виталия Ревина** внесли в перечень террористов и экстремистов за помощь «Азову»*. Об этом следует из данных Росфинмониторинга.

«Ревин Виталий Владимирович**, 30.07.1979 года рождения, село Горохово Коропского района Черниговской области украинской ССР», - говорится на сайте в соответствующем перечне.

Курянин передал собственноручно спроектированный зенитный прожектор, чтобы сбивать российские беспилотные летательные аппараты, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Он отправил его из Курска в Киев через Литву.

По словам задержанного, «азовцы»* заявили ему, что были довольны результатом, и попросили партию прожекторов, чтобы сбивать российские БПЛА.

Кроме того, мужчина передал организации всю техническую документацию и консультировал по сборке прожекторов, для производства которых закупал детали из Китая на собственные средства.

Ранее в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошли прения по делу 24 членов «Азова»*.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Виталий Ревин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.