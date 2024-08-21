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В Южном окружном военном суде начались прения по делу 24 «азовцев»*

Их обвиняют в попытке насильственного захвата власти и участии в террористической организации.
Сергей Лебедев 2024-08-21 12:29:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения по делу 24 членов «Азова»*, которых обвиняют в попытке насильственного захвата власти и участии в террористической организации. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

По данным следствия, обвиняемые совершали преступления на территории Донбасса. А после начала специальной операции они непосредственно воевали против российских военных.

На скамье подсудимых оказался 21 человек, в том числе девять женщин. Двоих обвиняемых ранее передали Украине в рамках обмена, поэтому их судят заочно.

Еще один «азовец»* умер в следственном изоляторе. В отношении него судебное делопроизводство прекращено.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#Ростов-на-Дону #террористическая организация #суд #Уголовное дело #наш эксклюзив #захват власти
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