МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девочка пострадала при обстреле ВСУ детской больницы в Горловке

Украинские войска выпустили более 20 боеприпасов по населенному пункту.
Карина Тазетдинова 2024-09-07 18:39:21
© Фото: Prikhodko1970, Telegram © Видео: Prikhodko1970, Telegram

Пять человек ранено в результате обстрела ВСУ детской больницы в центре Горловки, сообщил глава города Иван Приходько. Среди пострадавших несовершеннолетняя девочка, три женщины и один мужчина. Все они получили ранения средней степени тяжести.

«Утро. Опять кассеты по центру. Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница», - написал в своем Telegram-канале мэр.

Удары были нанесены ствольной артиллерией боеприпасами кассетного типа. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. На месте работают все службы.

Также глава региона Денис Пушилин сообщил о повреждении четырех объектов гражданской инфраструктуры: медицинское объединение «Семья и здоровье», Городской онкологический и психоневрологический диспансеры, медицинский колледж и гражданские автомобили.

#ДНР #ВСУ #Горловка #денис пушилин #Обстрел #детская больница
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 