Девочка пострадала при обстреле ВСУ детской больницы в Горловке

Пять человек ранено в результате обстрела ВСУ детской больницы в центре Горловки, сообщил глава города Иван Приходько. Среди пострадавших несовершеннолетняя девочка, три женщины и один мужчина. Все они получили ранения средней степени тяжести.

«Утро. Опять кассеты по центру. Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница», - написал в своем Telegram-канале мэр.

Удары были нанесены ствольной артиллерией боеприпасами кассетного типа. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. На месте работают все службы.

Также глава региона Денис Пушилин сообщил о повреждении четырех объектов гражданской инфраструктуры: медицинское объединение «Семья и здоровье», Городской онкологический и психоневрологический диспансеры, медицинский колледж и гражданские автомобили.