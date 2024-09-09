Российский FPV-дрон настиг бронемашину ВСУ «Казак» в Курской области

Министерство обороны России показало видео с уничтожением FPV-дроном боевой бронированной машины ВСУ «Казак» в Курской области.

В 25-секундном ролике демонстрируются кадры, которые оператор видит во время полета в реальном времени. Дрон летит на броневик ВСУ, который едет по дороге. В момент столкновения с машиной противника запись обрывается.

В описании к видео сказано, объект удалось обнаружить благодаря разведке группировки войск «Север». Уничтожение обнаруженной цели подтвердили средства объективного контроля.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ в Курской области. В ведомстве отметили, что всю боевую работу артиллеристы ведут только в ночное время с использованием тепловизионной аппаратуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.