Bradley загорелась ярким пламенем от удара дрона в Харьковской области

Российские бойцы заставили украинскую боевую машину пехоты Bradley гореть ярким пламенем в Харьковской области. Сделать это удалось военнослужащим группировки войск «Север» с помощью беспилотника.

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео последствия точного попадания FPV-дрона. На кадрах объективного контроля видно, как ярко полыхает и пускает в воздух клубы темного дыма одна из машин, которую Соединенные Штаты передали Украине.

Bradley удалось обнаружить в ходе разведки. В ведомстве заявили, что в результате прямого попадания FPV-дрона вражеская БМП была уничтожена.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении минометчиков ВСУ в Курской области с помощью FPV-дронов. Расчет противника удалось обнаружить в одной из лесопосадок в ходе разведки.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.