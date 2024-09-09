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Bradley загорелась ярким пламенем от удара дрона в Харьковской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается пожар после взрыва БМП противника.
2024-09-09 15:26:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские бойцы заставили украинскую боевую машину пехоты Bradley гореть ярким пламенем в Харьковской области. Сделать это удалось военнослужащим группировки войск «Север» с помощью беспилотника.

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео последствия точного попадания FPV-дрона. На кадрах объективного контроля видно, как ярко полыхает и пускает в воздух клубы темного дыма одна из машин, которую Соединенные Штаты передали Украине.

Bradley удалось обнаружить в ходе разведки. В ведомстве заявили, что в результате прямого попадания FPV-дрона вражеская БМП была уничтожена.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении минометчиков ВСУ в Курской области с помощью FPV-дронов. Расчет противника удалось обнаружить в одной из лесопосадок в ходе разведки.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дрон #МО РФ #СВО #Bradley
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