Операторы FPV-дронов уничтожили минометчиков ВСУ в Курской области

Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры попадания беспилотников по позиции противника показало Минобороны России.

Операторы разведывательного российского дрона заметили в одной из лесопосадок расчет миномета ВСУ, который готовился открыть огонь по позициям наших десантников.

Разведчики направили на боевиков ударный беспилотник, скорректировали его заход на цель и зафиксировали точное попадание. Вражеских минометчиков добили повторными последовательными ударами.

Подразделения ВДВ из состава группировки войск «Север» активно применяют FPV-дроны для уничтожения живой силы, бронетехники, артиллерийских и минометных расчетов, замаскированных в лесопосадках в приграничных районах Курской области.

Разведчики днем и ночью обследуют с воздуха участки местности и наводят на обнаруженные цели ударные FPV-дроны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.