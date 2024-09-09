Российская авиация нанесла удар по командному пункту украинских националистов в районе Грушевки Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры с боевой работой.

Самолеты сбросили на объект авиационную бомбу ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что привело к уничтожению до 80 украинских националистов и восьми единиц техники.

Кадры объективного контроля подтверждают, что удар был нанесен точно, цель поражена. Зафиксировано прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба планирует к цели.

Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.