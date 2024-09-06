Су-34 авиабомбами уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Министерство обороны РФ показало видео сброса авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Как уточняет оборонное ведомство, благодаря им удается наносить точные удары с безопасного удаления от ЛБС.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба совершает планирующий полет к цели.

Разведка подтвердила уничтожение бронированной техники и личного состава врага. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.