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Су-34 авиабомбами уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Разведка подтвердила уничтожение бронированной техники и личного состава врага. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета.
2024-09-06 07:36:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Министерство обороны РФ показало видео сброса авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Как уточняет оборонное ведомство, благодаря им удается наносить точные удары с безопасного удаления от ЛБС.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба совершает планирующий полет к цели.

Разведка подтвердила уничтожение бронированной техники и личного состава врага. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #су-34 #Курская область #ВСУ #Авиабомбы #личный состав #УМПК
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