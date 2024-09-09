Авиация ударила по резервам одиннадцати бригад ВСУ в Сумской области

Минобороны России сообщило о нанесении авиаударов в Сумской области по районам сосредоточения иностранных наемников, а также резервов 11 бригад ВСУ.

«Нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь», - говорится в сводке оборонного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 240 человек. Помимо потерь в личном составе, ВСУ лишились двух танков, 11 бронемашин, артиллерийского орудия, станции РЭБ и 10 автомобилей.

В ведомстве озвучили украинские потери с начала боев в граничащем с Украиной регионе РФ. За этот период ВСУ потеряли свыше 11 400 человек. Кроме живой силы, за все время боев на Курском направлении враг недосчитался 89 танков, 42 БМП, 74 БТР, 635 бронемашин. Уничтожены 85 артиллерийских орудий, 24 РСЗО, среди которых семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении противника в лесном массиве в Курской области. Противник спрятался среди деревьев, но был обнаружен разведчиками, которые и навели артиллерийский удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.