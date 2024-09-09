Путин присвоил космонавту-испытателю Борисову звание Героя России

Космонавту-испытателю Константину Борисову присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе отмечается, что российский лидер присвоил космонавту звание за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу...» - говорится в документе.

Кроме того, согласно этому же указу, Борисову присвоено почетное звание «летчик-космонавт Российской Федерации».

Напомним, что 12 марта 2024 года космонавт вместе с экипажем миссии Crew-7 вернулся из космического полета на американском корабле Crew Dragon. Экспедиция, в которой он принимал участие, длилась 199 дней.