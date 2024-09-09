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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Глава государства назвал Маслякова профессионалом, который олицетворял российское телевидение.
Услада Дубинина 2024-09-09 12:35:38
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье лидера Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова. По словам президента, Масляков являлся олицетворением российского телевидения и определял его облик.

«Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность», - говорится в телеграмме.

О смерти Александра Васильевича стало известно вечером 8 сентября. Поклонники телеведущего продолжают нести цветы к Московскому молодежному центру «Планета КВН» в память о таланте Маслякова. Актер Сергей Писаренко рассказал «Звезде», что Александр Васильевич являлся крестным отцом для российских юмористов и артистов. 

#Путин #квн #Телеграмма #соболезнование #Масляков
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