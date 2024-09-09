Росгвардия обнаружила склад ВСУ со 125 килограммами тротила в ЛНР

Недалеко от одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики силами Росгвардии был обнаружен склад инженерных боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Уточняется, что в ходе соответствующих мероприятий были задействованы кинолог с минно-разыскной собакой по кличке Багира, саперы и спецназ Росгвардии. В ходе поиска пришлось обследовать около 300 квадратных метров на случай наличия мин-ловушек, растяжек и иных взрывоопасных предметов.

В Росгвардии сообщили, что в схроне находились ящики с тротилом общей массой 125 килограммов, 82 противопехотные мины, а также боеприпасы к стрелковому оружию.

Осмотрев боеприпасы, росгвардейцы передали пригодные для использования боеприпасы на склад. Представляющие опасность находки уничтожили, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что экипажи самоходок «Нона-С» уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.