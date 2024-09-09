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ВС РФ отрезали пути снабжения гарнизона ВСУ под Угледаром

Экипажи БМП-3 в ходе огневой поддержки штурмовых подразделений нанесли огневое поражение позициям ВСУ, добавили в Минобороны России.
2024-09-09 11:23:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Морпехи Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» отрезали пути снабжения крупного гарнизона противника под Угледаром. Об этом сообщает Минобороны России.

«Морские пехотинцы в составе бронегрупп на БМП-3 взяли несколько опорных пунктов противника, смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на Угледарском участке фронта», - говорится в сообщении.

Экипажи БМП-3 нанесли огневое поражение врагу и поддержали российских штурмовиков. На участке прорыва машины выдвигаются вперед и ведут интенсивный огонь по украинским позициям, затем пехота спешивается и заходит в окопы. В оборонном ведомстве отметили, что скорострельность БМП-3 достигает 10 выстрелов в минуту. На видеозаписи видно, что машину максимально обезопасили, установив с разных сторон противокумулятивные решетки и обвесив маскировочной сетью.

Помимо боевой работы, морпехи распространяют среди противника агитационные материалы с призывом сдаться в плен. В листовках объясняется, как избежать бессмысленной смерти, даются инструкции, где предложены различные способы прекратить участие в боевых действиях, сложить оружие.

Как утверждают в Минобороны, среди украинцев все больше тех, кто сдается в плен под Угледаром, поскольку российская пехота при поддержке бронегрупп продвигается вперед как в дневное, так и в ночное время суток.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #угледар #СВО
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