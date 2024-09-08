Штурмовики рассказали, как они берут опорники ВСУ в боях под Угледаром

Штурмовая группа на броне боевой машины пехоты подкатывается к лесополосе, в которой расположен опорный пункт националистов. Пока БМП обстреливает лесопосадку, наши бойцы десантируются и тоже открывают огонь. Уже в окопе работают двойками, стреляют по очереди, создавая постоянное огневое воздействие. Гранаты летят в каждое укрытие и за каждый поворот.

Во время освобождения Урожайного штурмовики из Бурятии успешно брали опорники в лесопосадках и в городской застройке. Из дома под номером 25, рассказывает боец, боевики простреливали дорогу к поселку. Когда дом зачистили, освобождение пошло гораздо быстрее.

На расстоянии противник работает артиллерией и ударными дронами. Когда доходит до ближнего боя, как правило, бросает свои позиции.

«Мы заходили, они просто орали, бежали. Мы им вдогонку не стреляли, не добивали, дали им шанс уйти», - рассказал командир взвода.

С появлением второго пулемета БМП-1 в шутку стали называть «полторашка». Стрелять по вражеской бронетехнике пока не приходилось. Против укрытых огневых точек - работает отлично.

«Вообще залетает хорошо, попадает. И бревна разлетаются, и все разлетается», - сказал механик-водитель БМП-1.

Задача механика-водителя быстро доставить штурмовую группу, и так же - откатиться обратно. Бронетехника моментально становится главной целью для боевиков.

«Пехоту разгрузили, возвращались обратно на базу и по дороге назад догнал FPV-дрон. Попал через сетку, пробил, но сетка, получается, удар рассеяла. И попал между "бабочек", бабочки это вот люки. Бак пробил, трубки топливные, но даже днище пробило, но ничего, машина дошла. Хорошая - ласточка», - добавил он.

Ласточка, уверяет механик-водитель, еще ни разу не подводила. Сам боец в Бурятии работал мастером на угольном разрезе.

«Как все мужчины, которые считают, что Родина для нас важна, мы все идем сюда, надо чтобы контрактники шли. Чем больше нас, тем нам проще, а врагу страшнее», - рассказал механик-водитель.

Обучение и боевое слаживание проходит во время ротации. Здесь же отрабатываются различные тактические действия. Успех зависит в том числе от эффекта неожиданности. И штурмовикам из Бурятии каждый раз удается удивлять противника.