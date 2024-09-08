Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по противнику в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом экипажей штурмовой авиации публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Уточняется, что атака велась авиационными средствами поражения по живой силе, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ. Удар авиационными ракетами велся по заранее разведенным целям.

После выполнения задач, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром вылета. Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показаны полеты и пуски ракет. Разведка сообщила, что все цели были ликвидированы.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.