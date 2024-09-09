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В США допустили, что у Парижа будут проблемы с помощью Киеву при премьере Барнье

По словам автора статьи, политика нового премьера Франции зависит от благосклонности конкурента Макрона - Ле Пен.
Глеб Владовский 2024-09-09 11:03:21
© Фото: Henri Szwarc, XinHua, Globallookpress

Назначение президентом Франции Эммануэлем Макроном бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье на пост премьер-министра страны ставит под угрозу французскую помощь Украине. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

«Это решение... рискует еще глубже погрузить страну в беспорядки, которые могут подорвать поддержку Украины», - цитирует материал Радио Sputnik.

По мнению автора статьи, французскому лидеру пришлось, предположительно, пойти на сделку со своим главным соперником в лице Ле Пен. Кроме того, политика Барнье во многом может зависеть от благосклонности Ле Пен, поскольку без поддержки правых сил ему грозит вотум недоверия со стороны фракции левых «Новый народный фронт». А это может дать возможность главе «Национального движения» диктовать условия, в том числе касающиеся поддержки Украины.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе со «Звездой» допустил, что Макрон, назначив Барнье на пост премьера Франции, надеется завершить затянувшийся правительственный кризис в стране.

#в стране и мире #Франция #Мишель Барнье #Эмманюэль Макрон #помощь Украине
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