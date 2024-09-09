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Военным начнут возмещать расходы за личный транспорт в командировках

МВД и Минобороны России будут определять возмещение средств.
Услада Дубинина 2024-09-09 11:12:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Правительство России установило компенсации для военнослужащих за использование личного транспорта в командировках и отпусках. Определять возмещение денежных средств будут федеральные органы власти, в числе которых МВД и Минобороны РФ.

«Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях», - указано в сообщении правительства.

Военнослужащие и военные пенсионеры имели право на компенсацию в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих», однако возврат средств за использование личного транспорта ранее не был регламентирован. В сообщении уточнили, что льгота действовала только на передвижение поездом или самолетом.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели льготный проезд в общественном транспорте для жен участников СВО. Бесплатным проездом супруги военнослужащих могут пользоваться до конца 2024 года.

#в стране и мире #транспорт #военнослужащие #льготы #компенсации
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