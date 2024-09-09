Военным начнут возмещать расходы за личный транспорт в командировках

Правительство России установило компенсации для военнослужащих за использование личного транспорта в командировках и отпусках. Определять возмещение денежных средств будут федеральные органы власти, в числе которых МВД и Минобороны РФ.

«Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях», - указано в сообщении правительства.

Военнослужащие и военные пенсионеры имели право на компенсацию в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих», однако возврат средств за использование личного транспорта ранее не был регламентирован. В сообщении уточнили, что льгота действовала только на передвижение поездом или самолетом.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели льготный проезд в общественном транспорте для жен участников СВО. Бесплатным проездом супруги военнослужащих могут пользоваться до конца 2024 года.