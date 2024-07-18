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В Петербурге разрешили бесплатный проезд женам участников СВО

Срок действия льготы на проезд в общественном транспорте распространяется до конца года.
Услада Дубинина 2024-07-18 13:44:56
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Бесплатный проезд в Санкт-Петербурге предоставили для жен участников СВО, которые находятся в зоне спецоперации или уже вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы приняли решение предоставить право бесплатного проезда женам участников СВО. Сегодня их мужья там, где труднее всего. От них зависит судьба нашей страны. Бойцы и командиры должны быть уверены, что мы заботимся об их семьях», - заявил глава города Александр Беглов.

Льгота на проезд распространяется на автобусы, трамваи, троллейбусы и метрополитен. Срок действия бесплатного проездного билета обозначили до 31 декабря 2024 года. В администрации уточнили, что льгота также распространяется на вдов и вдовцов участников СВО до их официальной регистрации нового брака.

Изменения внесли в бесплатный проезд для детей участников СВО, с 17 июля 2024 года он действует круглогодичный период.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в центре внимания правительства находится забота об участниках СВО и их семьях.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #транспорт #льготы #проезд #жены #участники СВО
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