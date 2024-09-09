ВС РФ уничтожили автомобиль с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинского автомобиля подвоза боекомплекта ВСУ.

Вражеский автомобиль обнаружили на Донецком направлении в ходе разведывательных мероприятий, проведенных военнослужащими группировки войск «Юг».

«После наблюдения за активностью автомобиля было установлено, что на нем ВСУ осуществляют доставку боеприпасов к своим опорным пунктам и огневым позициям», - говорится в сообщении.

В ходе очередной попытки подвезти боекомплект украинским подразделениям на линии боевого соприкосновения разведчики сбросили на автомобиль боеприпас с ударного беспилотника.

После успешного поражения автомобиля бойцы при помощи БПЛА наблюдали продолжительную повторную детонацию груза, а также интенсивное горение.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили около 30 иностранных наемников у города Сумы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.