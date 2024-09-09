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ВС РФ уничтожили автомобиль с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении

Автомобиль подвоза боеприпасов врага обнаружили в ходе разведывательных мероприятий.
2024-09-09 11:02:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинского автомобиля подвоза боекомплекта ВСУ.

Вражеский автомобиль обнаружили на Донецком направлении в ходе разведывательных мероприятий, проведенных военнослужащими группировки войск «Юг». 

«После наблюдения за активностью автомобиля было установлено, что на нем ВСУ осуществляют доставку боеприпасов к своим опорным пунктам и огневым позициям», - говорится в сообщении. 

В ходе очередной попытки подвезти боекомплект украинским подразделениям на линии боевого соприкосновения разведчики сбросили на автомобиль боеприпас с ударного беспилотника. 

После успешного поражения автомобиля бойцы при помощи БПЛА наблюдали продолжительную повторную детонацию груза, а также интенсивное горение.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили около 30 иностранных наемников у города Сумы.

 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бпла #уничтожение #донецкое направление #группировка юг
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