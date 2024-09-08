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ВС РФ уничтожили около 30 иностранных наемников у города Сумы

Ракетным ударом ВС РФ также уничтожили 6 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
2024-09-08 13:58:10
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Российские бойцы уничтожили около 30 наемников и 6 единиц техники противника в районе севернее города Сумы, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство также опубликовало кадры удара.

По данным Минобороны, уничтожение произошло в результате ракетного удара в районе населенного пункта Стецковка.

Ранее сегодня ведомство также сообщало о поражении целей противника в 12 населенных пунктах Сумской области. В регионе действовала авиация и ракетные войска ВС РФ, говорится в сводке Минобороны.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #спецоперация #ракетный удар #Иностранные наемники #Сумы
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