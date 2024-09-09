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Украинец сдался в плен после команды поднять руки и «раздеться»

Российские военные во время пленения украинцев велели им снять бронезащиту, отметил Андрей Носов.
2024-09-09 10:50:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Андрей Носов рассказал, что случайно попал в российский плен. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Дали нам БК, закинули в БТР, выехали. БТР отстрелялся. Кинул нас, ну, мы выкинули БК, выкинули вещи, бегом в дом забежали. И услышали, ну, такой шорох, голоса какие-то. Подошли, они спросили, кто такие, я говорю, ну, свои. Поднимайте руки, раздевайтесь. Ну, все отстегнули, броники. И так получилось, что нас взяли», - поделился Носов.

Пленный рассказал о проведении на Украине массовой мобилизации.  Носову вручили повестку по дороге на работу прямо на улице. Доводы об отсрочке в связи с постоянным уходом за больным отцом представителей военкомата не интересовали.

Украинец обвинил командование ВСУ в бесчеловечном отношении к своим же. По словам пленного, военнослужащих не берегут, относятся к людям как к расходному материалу, солдат бросают на передовую на убой без всякой необходимости.

Ранее другой пленный заявил, что узнал о поездке в Курскую область перед границей. По его словам, украинцы думали, что их вывели на ротацию в Черниговскую область.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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