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Пленный заявил, что узнал о поездке в Курскую область перед границей

По словам пленного, украинцы думали, что их вывели на ротацию в Черниговскую область.
2024-09-03 10:52:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинским солдатам сообщили о переброске в Курскую область за полчаса до пересечения границы двух государств. Об этом рассказал взятый в плен российскими бойцами командир взвода 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Антон Фурдаленко. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Сказали за полчаса до пересечения границы. Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически. Думали, нас вывели на ротацию в Черниговскую область. Затем нас перебросили в Сумскую область, сказали, оттуда нас забирает 22-я бригада», - пояснил он.

У границы лежало много уничтоженной военной техники ВСУ. Украинские военнослужащие видели подбитый танк ВСУ и сожженные БТР «Казак», а также запчасти от разгромленной техники.

Как утверждает Фурдаленко, бойцам поручили контролировать местный мост. Обещали сменить их вечером, но никто не явился. Вскоре с разных сторон стянулись российские военнослужащие. Украинцы сделали правильный выбор - сохранили жизнь и сдались в плен.

Ранее Минобороны показало видео с другим пленным, который назвал дикарями украинских военных, вторгшихся в Курскую область. По его словам, входя в дома, украинцы занимались мародерством, даже не успев раздеться, и в целом вели себя как дебилы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ #пленный
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