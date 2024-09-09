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Скончался самый титулованный летчик-снайпер Родобольский

Герою России было 64 года. Точная причина смерти не указывается.
Глеб Владовский 2024-09-09 09:50:49
© Фото: uralfo.gov.ru

Умер титулованный летчик-снайпер Игорь Родобольский. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского - невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», - говорятся в заявлении.

Отмечается, что летчик акцентировал свое внимание на воспитанию подрастающих поколений. Кроме того, он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах, передавая, в том числе школьникам, свои знания и опыт.

Родобольскому на момент его кончины было 64 года. Точная причина смерти военнослужащего не указывается.

Напомним, что летчик совершил свыше 2000 боевых вылетов, участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне, а также восемь раз командировался в Камбоджу. Родобольский - Герой России. Так он награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, двумя медалями «За воинскую доблесть». 

Ранее сообщалось о смерти конструктора атомных подлодок Игоря Спасского. Ему было 98 лет.

#Герой России #кончина #Игорь Родобольский #летчик-снайпер
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