Скончался самый титулованный летчик-снайпер Родобольский

Умер титулованный летчик-снайпер Игорь Родобольский. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского - невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», - говорятся в заявлении.

Отмечается, что летчик акцентировал свое внимание на воспитанию подрастающих поколений. Кроме того, он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах, передавая, в том числе школьникам, свои знания и опыт.

Родобольскому на момент его кончины было 64 года. Точная причина смерти военнослужащего не указывается.

Напомним, что летчик совершил свыше 2000 боевых вылетов, участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне, а также восемь раз командировался в Камбоджу. Родобольский - Герой России. Так он награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, двумя медалями «За воинскую доблесть».

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