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Конструктор атомных подлодок Игорь Спасский умер на 99-м году жизни

Легендарный конструктор удостоен званий Героя России и Героя Социалистического Труда, орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почета и других.
Елизавета Кондрикова 2024-09-03 15:13:18
© Фото: Photoagency Interpress Global Look Press

В Санкт-Петербурге скончался конструктор атомных подлодок, академик РАН Игорь Дмитриевич Спасский, 2 августа ему исполнилось 98 лет. Информацию подтвердил губернатор города Александр Беглов.

«Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли, определяли ее будущее и обеспечивали безопасность нашего государства.  С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России», - приводит пресс-служба правительства Санкт-Петербурга слова Беглова.

В течение 30 лет академик возглавлял конструкторское бюро «Рубин», по его проектам создали около 200 субмарин. Легендарный академик также участвовал в разработке проектов подлодок «Кальмар», «Акула», «Дельфин» и других, сделал вклад в проектирование плавучего космодрома «Морской старт».

За свой труд Спасский был удостоен званий Героя России и Героя Социалистического Труда, а также отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почета и другими. Он также является почетным гражданином Санкт-Петербурга, пишет «360».

О месте и дате прощания с академиком сообщат позже.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Александр Беглов #академик РАН #Игорь Спасский #конструктор подлодок
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