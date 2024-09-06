Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Президент России отдал свой голос дистанционно. Он отметил, что формирование органов власти разного уровня важно для стабильности в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял участие в дистанционном электронном голосовании.

В России 8 сентября проходит единый день голосования. По решению ЦИК выборы проводятся в течение трех дней.

В разных субъектах РФ выбирают глав регионов, депутатов региональных парламентов и депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Жители Москвы выбирают депутатов Мосгордумы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Проголосовать онлaйн можно до 20.00 мск 8 сентября. Участки работают и в выходные дни с 08.00 до 20.00.