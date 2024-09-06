МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Президент отметил, что формирование органов власти разного уровня важно для стабильности в стране.
Владимир Рубанов 2024-09-06 19:12:57
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Президент России отдал свой голос дистанционно. Он отметил, что формирование органов власти разного уровня важно для стабильности в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял участие в дистанционном электронном голосовании.

В России 8 сентября проходит единый день голосования. По решению ЦИК выборы проводятся в течение трех дней.

В разных субъектах РФ выбирают глав регионов, депутатов региональных парламентов и депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Жители Москвы выбирают депутатов Мосгордумы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Проголосовать онлaйн можно до 20.00 мск 8 сентября. Участки работают и в выходные дни с 08.00 до 20.00.

#Москва #Выборы #голосование #Владимир Путин #Единый день голосования #Мосгордума
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 