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ЦАХАЛ зафиксировал запуск около 50 снарядов с территории Ливана

Сообщается, что система ПВО израильской армии перехватила большую часть снарядов.
Ян Брацкий 2024-09-08 08:12:04
© Фото: Ali Hashisho XinHua Global Look Press

Израильские военные зафиксировали запуск более 50 снарядов по северным территориям со стороны Ливана.

«Система ПВО Армии обороны Израиля перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности», - говорится в сообщении.

О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось, уточнили в ЦАХАЛ. Большая часть запущенных снарядов ударила по территории Верхней Галилеи. Также запуски снарядов были зафиксированы в районе города Кирьят-Шмона.

Предыдущий массированный удар по Израилю с территории Ливана был нанесен в конце августа. Тогда «Хезболла» запустила 320 ракет. На севере Израиля была объявлена воздушная тревога, столичный аэропорт временно закрывался.

#пво #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #Железный купол #воздушная тревога
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