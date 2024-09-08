ЦАХАЛ зафиксировал запуск около 50 снарядов с территории Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск более 50 снарядов по северным территориям со стороны Ливана.

«Система ПВО Армии обороны Израиля перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности», - говорится в сообщении.

О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось, уточнили в ЦАХАЛ. Большая часть запущенных снарядов ударила по территории Верхней Галилеи. Также запуски снарядов были зафиксированы в районе города Кирьят-Шмона.

Предыдущий массированный удар по Израилю с территории Ливана был нанесен в конце августа. Тогда «Хезболла» запустила 320 ракет. На севере Израиля была объявлена воздушная тревога, столичный аэропорт временно закрывался.