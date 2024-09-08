Эйсмонт оценил планы Маска по колонизации Марса через 20 лет

Заявления основателя SpaceX Илона Маска о полетах на Марс - это не пустые разговоры, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Если речь идет просто о путешествии на Марс с возвращением, то такие планы более чем реальны. Если речь идет о колонизации - то здесь вопросов существенно больше, но их тоже можно решить, считает ученый.

«У Маска очень хорошая материальная база, которая продолжает развиваться, хороший банк идей, выдающиеся специалисты. И воля к тому, чтобы эти задачи решить», - считает Эйсмонт.

Марс уже давно изучают, и за это время есть большой прогресс в знаниях об этой планете, рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН. Там, например, обнаружили пещеры. Условия на Марсе очень негостеприимные: там холодно, нет атмосферы. Но если там есть пещеры, то это упрощает его освоение.

Есть еще одна сверхзадача - найти на Марсе воду, и ее нашли тоже, сказал Эйсмонт. Остается только завершить конструирование, разработку корабля и реализовать первый полет.

Наконец, колония - это самоподдерживающееся поселение. Значит, нужно организовать его снабжение. Пока не ясно, как это сделать, но сроки, которые назвал Маск, - это не просто мечты, подчеркнул Натан Эйсмонт.

«Если сначала Маска рассматривали как безнадежного прожектера, то сейчас эти взгляды сильно изменились. Ему удалось заставить людей поверить в свои планы. Например, он реализовал многоразовые ракеты, в которые никто не верил», - сказал ученый.

Есть желающие полететь на Марс без возвращения, напомнил Эйсмонт. Набрались уже тысячи добровольцев. Например, в 2010 году Journal of Cosmоlogy опубликовал детальный план колонизации Марса через 20 лет, для которого требуются желающие получить билет в один конец. Издание получило сотни отзывов.

Голландская компания Mars One собиралась послать первых безвозвратных добровольцев на Красную планету к 2023 году. Заявки на участие подали 200 тысяч человек со всего мира. Правда, проект потерпел крах, и компанию признали банкротом.

Ранее Илон Маск заявил, что полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс без экипажа может состояться через два года. Он допустил, что через 20 лет на Марсе может появиться самодостаточный город.