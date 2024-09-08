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В Германии отменили шоу с ведущим из-за его шутки про паралимпийцев

Ведущий Люк Мокридж извинился перед своей аудиторией и всеми паралимпийцами за свою шутку, однако пользователи в соцсетях не поверили его словам.
Елизавета Кондрикова 2024-09-08 17:45:21
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt Globallookpress

Немецкий телеканал Sat.1 принял решение отменить показ популярного шоу «Что в коробке?» с ведущим, юмористом Люком Мокриджем из-за его штуки про участников Паралимпийских игр, сообщил журнал Bild.

«Юморист высмеял спортсменов на Паралимпийских играх в подкасте “Немцы”. “Есть люди без ног и рук, которых бросаешь в бассейн – и побеждает тот, кто утонет последним”», - приводится в публикации текст шутки.

После подобного высказывания Мокридж принес свои извинения, написав пост в социальных сетях, однако пользователи не поверили в искренность его слов. Представитель телеканала выразил убежденность, что юморист сможет также доказать свои извинения действиями.

По словам самого юмориста, он консультировался с паралимпийцами и другими комиками при составлении этой шутки. Его шоу должно было выйти в четверг, уточняет газета.

Напомним, Паралимпиада-2024 проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Российские спортсмены завоевали 64 медали, наши атлеты успешно выступили в таких дисциплинах, как плавание, прыжки в длину, толкание ядра, метание копья и прочих.

#Германия #паралимпийцы #паралимпиада-2024 #отмена шоу
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