Танкисты группировки «Днепр» встретили праздник на боевых позициях

Танкисты группировки войск «Днепр» встретили свой профессиональный праздник, который отмечается сегодня 8 сентября, на боевых позициях в Запорожской области зоны СВО, сообщает Министерство обороны России. Ведомство также публикует кадры их работы.

По сообщению Минобороны, совместная работа экипажа танка с разведывательными подразделениями, ведущими корректировку огня, позволила ударить по позициям противника в лесополосе. Цель была поражена с минимальным расходом боеприпасов, уточнили в Министерстве.

«Принял, принял. Наблюдаю. Летит», - сказал танкист при выполнении боевой задачи.

С начала года экипаж танка Т-80 БВМ командира танкового взвода с позывным «Боксер», уничтожил более 40 украинских националистов, свыше 15 блиндажей, две станции РЭБ и один склад БК противника, передает оборонное ведомство.

Однажды при выполнении огневой задачи в темное время суток боевая машина наскочила на мину, рассказал командир взвода. Из-за взрыва разгерметизировалась топливная система, после чего механика-водителя начало заливать керосином. Топливо попадало ему на лицо, однако он вывел танк в безопасный район, благодаря чему экипаж был спасен, а боевая машина сохранена.

Каждый из танкистов этого экипажа награжден государственной наградой за мужество и отвагу, и именно такие парни с честью имеют право считать «День танкиста» своим профессиональным праздником.

Напомним, праздник танкистов традиционно отмечается во второе воскресенье сентября. Военных, а также ветеранов и работников ОПК поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. Он отметил высочайший уровень подготовки бойцов-танкистов, их стойкость и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.