Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Он отмечается 8 сентября, по традиции во второе воскресенье месяца.

Глава оборонного ведомства отметил, что сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм. Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи.

«Во все времена личный состав танковых войск служил образцом мужества и истинного патриотизма, с честью выполнял служебный долг, вносил значительный вклад в укрепление обороноспособности государства и обеспечение его безопасности», - сказал Белоусов.

Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья, стойкости духа, успехов на благо Отечества и поблагодарил их за верную службу. В день танкиста во всех танковых соединениях и воинских частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные военному празднику.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.