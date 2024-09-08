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Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Глава оборонного ведомства отметил высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм танкистов. Пожелал им здоровья и стойкости духа.
2024-09-08 00:19:47
© Фото: Gavriil GrigorovKremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Он отмечается 8 сентября, по традиции во второе воскресенье месяца.

Глава оборонного ведомства отметил, что сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм. Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи.

«Во все времена личный состав танковых войск служил образцом мужества и истинного патриотизма, с честью выполнял служебный долг, вносил значительный вклад в укрепление обороноспособности государства и обеспечение его безопасности», - сказал Белоусов.

Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья, стойкости духа, успехов на благо Отечества и поблагодарил их за верную службу. В день танкиста во всех танковых соединениях и воинских частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные военному празднику.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #праздник #День танкиста #Андрей Белоусов
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