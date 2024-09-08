Потери ВСУ на Курском направлении за прошедшие сутки составили до 510 националистов, сообщили в Министерстве обороны России.

Также противник лишился 19 единиц техники, включая три танка, 15 бронированных машин, боевую машину пехоты, два арторудия, станцию РЭБ и 13 автомобилей, говорится в сегодняшней сводке оборонного ведомства.

Сообщается, что российские бойцы также ударили по районам сосредоточения иностранных наемников и украинских боевиков в 12 населенных пунктах Сумской области. В регионе действовали авиация и ракетные войска ВС РФ.

Напомним, ранее на этой неделе российский президент Владимир Путин назвал священным долгом ВС РФ выдавливание противника из Курской области, а также защиту населения.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.