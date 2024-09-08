МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ за сутки потеряли до 510 боевиков на Курском направлении

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11220-ти военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
2024-09-08 12:16:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Потери ВСУ на Курском направлении за прошедшие сутки составили до 510 националистов, сообщили в Министерстве обороны России.

Также противник лишился 19 единиц техники, включая три танка, 15 бронированных машин, боевую машину пехоты, два арторудия, станцию РЭБ и 13 автомобилей, говорится в сегодняшней сводке оборонного ведомства.

Сообщается, что российские бойцы также ударили по районам сосредоточения иностранных наемников и украинских боевиков в 12 населенных пунктах Сумской области. В регионе действовали авиация и ракетные войска ВС РФ.

Напомним, ранее на этой неделе российский президент Владимир Путин назвал священным долгом ВС РФ выдавливание противника из Курской области, а также защиту населения. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #сумская область #потери ВСУ #Курское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 