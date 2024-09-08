Карпин высказался о новичках сборной по футболу после игры с Вьетнамом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился с корреспондентом «Звезды» подробностями перелета национальной команды из столицы Вьетнама в Москву.

«Ребята себя чувствуют нормально, кто сыграли первую игру. Уже восстановились за два дня. Кто не играл, понятно, что расстроены тем, что матч не состоялся. Хотели сыграть, но против погоды и природы ничего не сделаешь», - сказал Карпин.

Многие новички сборной в этой поездке на поле так и не вышли, уточнил тренер. Однако у них еще есть шанс сыграть за главную команду страны.

«Будут ли еще новички в сборной, зависит от новичков. Кто не сыграл, если дальше себя будут проявлять, то шанс будет сыграть в сборной», - пообещал Валерий Карпин.

Напомним, пятого сентября подопечные Карпина сыграли товарищеский матч со сборной Вьетнама. Россияне одержали убедительную гостевую победу со счетом 3:0. Через два дня был запланирован матч со сборной Таиланда, однако в игру вступил тайфун «Яги». Встречу пришлось отменить. Говоря о возможном переносе даты игры Валерий Карпин отметил, что не обладает информацией на этот счет.