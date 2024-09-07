Матч России и Таиланда по футболу в Ханое перенесли из-за непогоды

Товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу перенесли из-за тайфуна «Яги», который обрушился на Вьетнам. Встреча команд должна была состояться сегодня в Ханое.

Сейчас стороны согласовывают новую дату проведения встречи. Не исключено, что она состоится завтра, если погодные условия позволят командам выйти на поле.

Напомним, накануне были закрыты четыре аэропорта во Вьетнаме из-за приближения «Яги». Тайфун стал сильнейшим за последнее десятилетие.

Ранее сборная России по футболу обыграла своих соперников из Вьетнама со счетом 3:0. Игра проходила в непростых для россиян условиях. Температура воздуха в районе стадиона была около +35 градусов, а влажность составляла около 80%. В перерыве прошел ливень и поднялся порывистый ветер.