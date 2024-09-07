МО РФ показало уничтожение гаубицы М777 ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие уничтожили 155 мм гаубицу М777 американского производства ВСУ в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство также опубликовало кадры удара по орудию.

По данным Минобороны, у одного из населенных пунктов области бойцами разведывательного подразделения группировки войск «Север» было выявлено движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой гаубицей.

Расчет БПЛА выследил маршрут выдвижения орудия, после чего было принято решение о нанесении удара. По полученным данным отработал барражирующий боеприпас «Ланцет», уточнили в Министерстве.

Уничтожение подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, на них наблюдаются взрыв и пожар, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне Министерство также показывало, как после удара «Ланцетом» загорелся вражеский бронетранспортер в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.