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МО РФ показало уничтожение гаубицы М777 ВСУ в Харьковской области

Удар по орудию был нанесен после того, как военные разведывательного подразделения группировки войск «Север» выявили движение грузового автомобиля противника у одного из населенных пунктов области.
2024-09-07 15:15:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили 155 мм гаубицу М777 американского производства ВСУ в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство также опубликовало кадры удара по орудию.

По данным Минобороны, у одного из населенных пунктов области бойцами разведывательного подразделения группировки войск «Север» было выявлено движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой гаубицей.

Расчет БПЛА выследил маршрут выдвижения орудия, после чего было принято решение о нанесении удара. По полученным данным отработал барражирующий боеприпас «Ланцет», уточнили в Министерстве.

Уничтожение подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, на них наблюдаются взрыв и пожар, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне Министерство также показывало, как после удара «Ланцетом» загорелся вражеский бронетранспортер в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #ланцет #гаубица М777 #Группировка войск Север
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