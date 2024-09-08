Захарова сравнила предвыборную гонку в США с Хэллоуином

Предвыборная кампания в США превратилась в Хэллоуин и адское шоу, с соответствующими образами. Таким мнением с журналистами поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Какая же это гонка? Это какой-то, пардон, Хэллоуин. Потому что это же не кандидаты, которые отстаивают свои позиции. Это какое-то абсолютное безумие, чудовищный театр абсурда», - рассказала Захарова в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

По мнению дипломата, в предвыборной кампании в США уже нет места программам кандидатов, адекватным дебатам, один только компромат и агрессия. В целом, мероприятие приобрело абсурдный характер, считает она.

Также Захарова указала на постоянное манипулирование всеми возможными видами информации и пропаганду между основными кандидатами на высший пост в США от демократической и республиканской партий.

Ранее на этой неделе были утверждены итоговые правила дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Так, задавать кандидатам вопросы сможет только модератор встречи. На ответ будут даны две минуты. Шпаргалки под запретом. На время выступления одного кандидата, микрофон его оппонента будет отключен. Политикам выдадут бумагу, шариковую ручку и бутылку воды. Консультации с членами предвыборных штабов также под запретом, даже в перерывах. Напомним, американцы выберут 47-го президента пятого ноября 2024 года.